В Керчи, 29 января свой 90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Волинчук Лидия Павловна. В этот знаменательный день поздравить Лидию Павловну с юбилеем приехала заведующая отделением № 1 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Коробская Вера Геннадьевна. Вручив юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Вера Геннадьевна пожелала ветерану крепкого здоровья и благополучия.

Об этом сообщили в отделении соцобслуживания, - передает Керчь.ФМ.

Лидия Павловна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

«Волинчук Лидия Павловна родилась 29 января 1927 г. в г.Виннице, в семье рабочих. Окончила 7 классов. С 14 лет работала на Винницком мелькомбинате. Во время Великой Отечественной войны Лидия Павловна работала на инструментальном заводе, пережила оккупацию. После окончания войны восстанавливала разрушенное предприятие. В 1946 году вышла замуж и до 1971 года супруги жили и трудились в родном городе. В 1972 г., после смерти мужа, вместе с детьми, Лидия Павловна переехала на постоянное место жительства в г.Керчь, где продолжила свою трудовую деятельность на судостроительном заводе «Залив». Лидия Павловна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Защитник Отечества» и «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд. Имеет двоих детей, сына Виктора и дочь Оксану, 3 внуков и 3 правнуков, которые окружают её своей заботой и вниманием».

Напомним, в Керчи поздравили ветерана ВОВ с 90-летием