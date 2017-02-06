В Керчи прошло совещание, на котором обсудили подготовку к предстоящему курортному сезону. Как на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, в 2017 году планируется провести торжественное открытие туристического сезона «Екатерининская миля», так как в этом году отмечается 230-летие с момента приезда Императрицы в Крым, - передает Керчь.ФМ.

Так, с 29 апреля по 2 мая планируется провести торжественное открытие курортного сезона во всех городах и районах полуострова.

«Оно должно стать одним из ярких событий в Крыму, которое туристам обязательно захотелось бы посетить», - написал Подлипенцев.

Напомним, в Крыму уже посчитали открытым туристический сезон еще 1 февраля.

Фото: интернет