В Керчи сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Керчи совместно с инспекторами ГИБДД Керчи установили подозреваемых в совершении угона двух автомобилей – «ВАЗ 2101» и «ВАЗ 2106».

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ночь с 1 на 2 февраля автомобиль «ВАЗ 2101» украли автомобиль со двора дома по ул. Заречная. На следующий день со двора по ул. Блюхера угнали автомобиль «ВАЗ 2106».

Отдел дознания отдела полиции № 1 УМВД России по Керчи возбудил уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое приятелей, двое из которых - несовершеннолетние.

Подозреваемые в совершении преступлений сознались, написали явки с повинной, пояснив, что похитили автомобили с целью покататься.

Автомобили изъяты полицейскими и возвращены законным владельцам.

Уголовное дело передано по подследственности.

Напомним, ночью в Керчи угнали ВАЗ