Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым за прошедший месяц принял почти сотню обращений граждан, более трети которых связаны с вопросами, касающимися тарифов на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета, - передает Керчь.ФМ.

«За январь 2017 года в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым поступило 99 обращений граждан, -– сказано в сообщении. – По результатам анализа обращений, поступивших в

Госкомцен, тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения остаются наиболее острыми вопросами для жителей республики – их касалось 35 документов».