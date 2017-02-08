В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислал видео, снятое на регистратор. Керчанин чуть не попал в аварию из-за опасного маневра водителя иномарки. Как рассказал читатель, он ехал по улице Генерала Петрова по главной дороге с правой стороны, в этот момент водитель на внедорожнике решил не пропускать машину на главной дороге и выехал с улицы Сморжевского прямо перед другим водителем. В результате чуть не произошло ДТП, но керчанин еле успел остановиться.

Напомним, в Керчи иномарка совершила обгон и поехала на «красный».