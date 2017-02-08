В Ленинском районе, в одном из сельскохозяйственных предприятий со склада украли электрический двигатель, медный кабель различного сечения и 200 кг пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

В результате кражи предприятию был причинен материальный ущерб на общую сумму около 40 тысяч рублей.

В ходе мероприятий следственно-оперативная группа в течение нескольких часов установила причастных к совершению преступления. Ими оказались 30 и 29-летние ранее судимые местные жители.

Разбитый электродвигатель с опаленным кабелем и большую часть похищенной пшеницы полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а», п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа - до пяти лет лишения свободы.

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