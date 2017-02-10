В Керчи продолжаются подготовительные работы под строительство автостанции и автоподхода к Крымскому мосту. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, грунтовую дорогу, которая выходит на шоссе Героев Сталинграда, начали выкладывать плитами. Также при выезде на городскую трасу появился знак «Уступи дорогу».
Напомним, в Керчи начали подготовительные работы под строительство автостанции на трассе «Таврида». Также для ее строительства у горожан изымут 22 земельных участка. На пути строительства «Тавриды» ученые насчитали полсотни археологических объектов. Строительство автоподходов к Керченскому мосту планировали начать в феврале.
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