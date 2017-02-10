В Керчи, 11 февраля состоится презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы», которая была издана в конце 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Книга рассказывает об одной из малочисленных, но исторически значимых этнических групп полуострова. Эта книга – попытка рассказать об истории итальянцев в Крыму, о судьбах поколений и отдельных людей, о трагедиях и радостях, о дружбе и любви, о традициях и изменениях; разобраться в причинах переломных событий нашей истории, сопоставить факты и версии», - пишет пресс-служба

В книге представлены документы и фотографии из государственных и семейных архивов, воспоминания крымских итальянцев.

Как сообщает ведомство, на презентацию приглашены представители центральных, крымских и городских властей, научных кругов, общественных организаций, а также потомки итальянских эмигрантов.

Фото: пресс-служба