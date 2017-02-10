В Керчи сотрудники МЧС провели пожарно-тактическое занятия в здании храма Александра Невского. Как сообщает пресс-служба МЧС Керчи, спасатели тушили условный пожар в храме, - передает Керчь.ФМ
По легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении возник пожар. Людей из здания эвакуировали.
В проведении практического занятия принимали участие: 1 отделение на автоцистерне и 5 человек личного состава
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