В Керчи в школе искусств им. Р.В. Сердюка проходит выставка «Подводные фантазии». Об этом на своей странице в социальной сети сообщила председатель горсовета Лариса Щербула, - передаёт Керчь.ФМ

«Талантливые детки продемонстрировали не только тематические работы, но и похвастались достижениями по итогам прошедшего года. А их немало. За плечами участие во многих конкурсах, в том числе и международных!», - написала Щербула

В ходе мероприятия, председатель горсовета с директором школы и замдиректора вручили дипломы некоторым детям.