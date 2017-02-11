В Керчи одно из учебных учреждений не сделало свой официальный сайт доступным для инвалидов. Сайт не содержит альтернативной версии для инвалидов по зрению, а также гиперссылки для перехода на версию сайта для слабовидящих.

Об этом сообщает пресс-служба Керченской транспортной прокуратуры, - передает Керчь.ФМ

Керченский транспортный прокурор в адрес руководителя указанного учреждения внес представление об устранении нарушений закона. В результате, электронный информационный ресурс образовательного учреждения привели в соответствие с требованиями действующего законодательства о социальной защите инвалидов. Также, ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.