В январе 2017 года в Республике Крым уже традиционно за последние пять лет преобладала регистрация рождения мальчиков, девочек зарегистрировано почти на 90 меньше. В частности, первых родилось 884, вторых 795.

Об этом сообщает пресс-служьа Минюста Крыма, - передает Керчь.ФМ.

При этом двоен зарегистрировано 22, рождение троен зарегистрировано в январе не было.В зарегистрированном браке родилось 1 317 детей, отцовство установлено в отношении 216.

Всего в Республике Крым было зарегистрировано рождение 1 692 детей, что немного меньше, чем на аналогичную дату в 2016 году – 1 789 новорожденных.

Наибольшее количество новорожденных в Симферополе – 455, Евпатории – 121, Симферопольском районе – 119, Ялте – 114 и Керчи – 103, наименьшее в Армянске – 15, Первомайском районе – 19 и Черноморском районе – 25.

Напомним, в Керчи в декабре родилось 113 малышей. За год в Керчи родилось больше девочек, чем мальчиков

Фото: пресс-служба