Полиция разыскивает автомобиль «ВАЗ 2106», светло-бежевого цвета, г.н. К682ЕС, 82 регион, который в ночь с 11 на 12 февраля 2017 года угнали со двора дома № 103, ул. Кирова.

Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Керчи.

Особые приметы: на заднем бампере автомобиля отсутствует один клык, на правой передней двери имеются повреждения, заднее стекло с зеркальным напылением.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о месте нахождения автомобиля либо стал свидетелем происшествия обратиться в отдел полиции №3 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Розы Люксембург, 2) или сообщить информацию по телефонам (36561) 7-81-70, +79787021124 или 102.

Фото: интернет