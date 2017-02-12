В разных районах Крыма действует 26 муниципальных центров, в которых идёт и подача заявок, и консультации, и сосредоточена вся необходимая информация по ГТО.
Об этом пишет «Крымская газета», - передает Керчь.ФМ.
По информации главной по ГТО в Крыму Ларисы Гребинчик, в муниципальные центры по ГТО может обратиться любой желающий и попробовать свои силы.
«Возрастные ограничения составлены таким образом, чтобы любой желающий получил возможность сдачи норм», — отметила Гребинчик.
Главная по ГТО в Крыму подчеркнула, что адреса центров в ближайшее время появятся на сайте республиканского Министерства спорта, а также можно зарегистрироваться сайте www.gto.ru, и увидеть список всех центров, доступных в регионе.
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