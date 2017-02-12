С февраля в Крыму ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица начнут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в двойном размере — одну тысячу рублей вместо 500 рублей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, - передает Керчь.ФМ.
Она напомнила, что данная сумма подразумевает монетизацию льгот, а именно: предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оплата за пользование стационарным телефоном, зубопротезирование, получение санаторно-курортного лечения, проезд к месту лечения и обратно.
До 1 октября 2016 года получатели ЕДВ должны были определиться, в каком виде они будут получать набор социальных услуг: в натуральном виде или денежном эквиваленте.
При этом она подчеркнула, что перерасчет выплаты происходит автоматически, и для получения ЕДВ не нужно лично обращаться в свой департамент соцзащиты.
Фото: РИА