С февраля в Крыму ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица начнут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в двойном размере — одну тысячу рублей вместо 500 рублей.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, - передает Керчь.ФМ.

Она напомнила, что данная сумма подразумевает монетизацию льгот, а именно: предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оплата за пользование стационарным телефоном, зубопротезирование, получение санаторно-курортного лечения, проезд к месту лечения и обратно.

До 1 октября 2016 года получатели ЕДВ должны были определиться, в каком виде они будут получать набор социальных услуг: в натуральном виде или денежном эквиваленте.

«У региональных ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, участников боевых действий, тружеников тыла и членов семей погибших (я уже не говорю о подразделениях — это и узники, и те, кто воевал или был тружеником тыла в Афганистане, это люди, которые приравнивались к ветеранам войны) ежемесячная денежная выплата с 1 января 2017 увеличена ровно в два раза. Начиная с февраля они будут получать по 1 тыс рублей каждый. Заявка всеми департаментами соцзащиты нам представлена в двойном размере с учетом увеличения с января. Мы обязательно возместим всем январь в том числе», — пообещала Романовская.

При этом она подчеркнула, что перерасчет выплаты происходит автоматически, и для получения ЕДВ не нужно лично обращаться в свой департамент соцзащиты.

Фото: РИА