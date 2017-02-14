В редакцию Керчь.ФМ обратился постоянный читатель, проживающий по улице Горького, 19. Керчанин живет рядом с Горьковским рынком. Мужчина рассказал, что вчера, 13 февраля, работники рынка жгли мусор прямо на дороге, возле детского сада, газопровода и горы сухих веток.

«Мы привыкли к тому, что у нас во дворе паркуются машины, которые привозят товар на рынок с 6 утра и до вечера. К шуму, вони летом и горам мусора тоже, но сегодня, ради экономии средств за вывоз мусора сотрудники рынка жгли макулатуру прямо на дороге, возле рыночной мусорки. Рядом куча спиленных веток, газопровод, дет.сад. Прошу опубликовать это видео, т.к. без помощи средств массовой информации добиться помощи от нашего муниципалитета невозможно - мы не первый год воюем с этим рынком», - написал читатель.