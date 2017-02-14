В Керчи усвоят 9 новых площадок ГТО. Их разместят согласно рекомендаций Министерства спорта РК, около школ, учебных заведений и парков. Об этом Керчь.ФМ сообщил глава администрации Владимир Подлипенцев в ответе на информационный запрос.

Они будут располагаться: район Войкова – участок ул. Всесоюзная, 5 и ул.Сморжевского,6 ; ул.Горького,5; район Аджимушкай – сквер ул. Тельмана; Центр – участок Вокзальное шоссе,47 и ул. Заречная,24; участок ул. Годуванцева,3 и ул.Кирова,33,35; ул. Свердлова,39; район Аршинцево – ул. Поветкина,24; территория «Молодежного парка культуры и отдыха»; район Буденного – ул. Буденного,15.

Площадки ГТО будут оборудованы: турниками, брусьями, скамьями, упорами и т.д.

Однако, на территориях школ и детских садов, площадки ГТО устанавливать не планируют.

Напомним, Глава Крыма Сергей Аксёнов в ноябре месяце поручил министерству спорта Республики Крым до конца текущего года скоординировать работу с муниципалитетами по созданию спортивных площадок.