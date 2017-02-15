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5 Новости » Общество В категориях:

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Крымчане могут наблюдать за строительством Керченского моста онлайн

В социальных сетях Крымского моста запустили прямые видеотрансляции со стройплощадки. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ «Интернет-пользователи получили возможность в режиме онлайн наблюдать наиболее интересные технологические процессы. Включения с мобильных устройств ведутся с разных участков строительства», - пишет ведомство. Керчанам предлагают подписаться на странички, где можно смотреть прямые трансляции: Facebook https://www.facebook.com/Krymsky.bridge Instagram https://www.instagram.com/Krymsky_bridge/ Вконтакте https://vk.com/krymsky.bridge Одноклассники https://ok.ru/krymsky.bridge Фото: пресс-служба

Служба новостей Керчь.ФМ

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