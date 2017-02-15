В социальных сетях Крымского моста запустили прямые видеотрансляции со стройплощадки. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ
«Интернет-пользователи получили возможность в режиме онлайн наблюдать наиболее интересные технологические процессы. Включения с мобильных устройств ведутся с разных участков строительства», - пишет ведомство.
Керчанам предлагают подписаться на странички, где можно смотреть прямые трансляции:
Facebook https://www.facebook.com/Krymsky.bridge
Instagram https://www.instagram.com/Krymsky_bridge/
Вконтакте https://vk.com/krymsky.bridge
Одноклассники https://ok.ru/krymsky.bridge
Фото: пресс-служба
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