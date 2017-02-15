Утром, 15 февраля по улице Свердлова произошли сразу два ДТП, - передает Керчь.ФМ.
Перед светофором на КУОРе столкнулись «Хюндай» и легковушка. К моменту прибытия журналистов легковушку откатили с дороги в сторону заправки. На месте работает аварийный комиссар.
Немного раньше столкнулись автомобили в районе Босфорского. Как рассказали очевидцы, возможной причиной этой аварии стали скользкая дорога и забор, который закрывает въезд на главную дорогу. К 9 утра на дороге остался только 1 автомобиль.
Напомним, в этом месте постоянно случаются ДТП.
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