Утром, 15 февраля по улице Свердлова произошли сразу два ДТП, - передает Керчь.ФМ.

Перед светофором на КУОРе столкнулись «Хюндай» и легковушка. К моменту прибытия журналистов легковушку откатили с дороги в сторону заправки. На месте работает аварийный комиссар.

Немного раньше столкнулись автомобили в районе Босфорского. Как рассказали очевидцы, возможной причиной этой аварии стали скользкая дорога и забор, который закрывает въезд на главную дорогу. К 9 утра на дороге остался только 1 автомобиль.

Напомним, в этом месте постоянно случаются ДТП.