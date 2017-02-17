Республика Крым в 2016 году экспортировала в Китай 202 тыс литров солодового пива. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

По данным, Республика Крым в прошедшем году поставила в Китай 202 тыс литров пива солодового на 74 тыс долларов (около 4,2 млн руб). Кроме этого, ещё 13,2 тыс литров пива поставили в Абхазию.

Генеральный директор АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» Алексей Хмельницкий подтвердил Крыминформу, что пиво в Китай и Абхазию поставляет его предприятие.

«Это наше пиво. Мы его экспортировали. У нас есть партнёр (в Китае), который продаёт там нашу продукцию», – сказал Хмельницкий

По его словам, «ПБК «Крым» планирует в дальнейшем нарастить экспорт пива в Китай.

«Мы занимаемся очень плотно этим проектом», – отметил Хмельницкий.

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