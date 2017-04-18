Украинские власти запретили на три года въезд в страну шестерым гражданам Узбекистана, которых задержали при пересечении пунктов пропуска на границе с Крымом. Об этом сообщили Крыминформу в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, - передает Керчь.ФМ.

«Пограничники на границе с Крымом выявили шестерых узбеков без необходимых документов, – говорится в сообщении украинской погранслужбы. – За данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины на протяжении трех лет».

В ведомстве уточнили, что граждане Узбекистана прибыли на украинские пункты пропуска из Крыма пешком. На полуостров они въехали через пункты пропуска, которые в Украине считают временно закрытыми.