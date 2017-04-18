Сотрудники Погрануправления УФСБ России по Крыму задержали гражданку Украины, которая решила пересечь границу между сопредельным государством и Республикой в обход пунктов пропуска. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Во время патрулирования линии разграничения пограничный наряд обнаружил гражданку Украины, которая двигалась из Крыма в сторону своей родины.

После задержания гражданка пояснила, что она – жительница сопредельного государства и возвращалась домой. Однако никаких удостоверяющих документов у нее при себе не было.

Для установления личности 43-летнюю женщину доставили на погранзаставу. После того, как личность задержанной подтвердилась, ее привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: интернет