Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за срыв массовых мероприятий. Об этом депутат сообщил RT, - передает Керчь.ФМ

«Сейчас мы видим, как используется новая тактика: на народных гуляньях в толпу проникают провокаторы. В случае самого страшного сценария в толпе может произойти давка, пострадают совершенно невинные люди», – пояснил Сухарев.

По мнению депутата, втягивать законопослушных граждан в политические провокации недопустимо. Ответственность за такие провокации должна быть жёсткой. Согласно предложенным поправкам, организатор акции может понести наказание в виде лишения свободы сроком от одного года до 15 лет, если в результате погиб хотя бы один человек.