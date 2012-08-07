Массовое появление перелётной саранчи зафиксировали в Красноперекопском районе Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма со ссылкой на руководителя министерства Андрея Рюмшина, - передает Керчь.ФМ.
Министр отметил, что борьба с вредителями сельхозкультур обходится аграриям очень дорого, поэтому для них предусмотрены средства государственной поддержки, возмещающие затраты. Размер ставки субсидии исчисляется как сумма фактических затрат получателя субсидии на пестициды и на обработку в расчёте на один гектар площади земельных участков, обработанных против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, но не более 400 руб на один гектар.
Напомним, Крыму угрожает нашествие азиатской саранчи
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