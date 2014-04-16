Карьер на Чегене-Салынском месторождении в Ленинском районе на этапе запуска пока ежедневно снабжает строителей «Тавриды» тысячей кубометров суглинка: всего там планируется добывать до шести тысяч кубометров песка в сутки. Корреспонденты Крыминформа побывали на объекте и стали непосредственными участниками загрузки песка в «Камазы» компании «ВАД», - передает Керчь.ФМ

Карьер займет территорию 121 га, к разработке уже готовы 8 га месторождения. На этой территории ведутся подготовительные вскрышные работы: снимается полностью верхний слой почв и складывается в отвалы, которые в дальнейшем будут использоваться при его рекультивации. Добываемые супеси (рыхлые горные породы) с нового карьера уже идут на строительство трассы «Таврида»: загрузку осуществляют одновременно два экскаватора. Всего на глазах корреспондента Крыминформа было загружено десять «Камазов».

«Суглинок уплотняет дорогу и придает ей коэффициент упругости, он сопрягается из разных материалов, но после укатки виброкатком он уплотняется, а дальше начинается строительство дорожного полотна», – рассказал президент Союза недропользователей России Дмитрий Сташкив.

По его словам, после запуска на полную мощность в карьере будут загружаться одновременно до десяти большегрузных машин. По окончании добычи песка, то есть через три года, начнётся рекультивация карьера, и на месте холма появится просто равнина.

«Карьер, по сути, не должен причинить ущерб природе, после его рекультивации на территории месторождения будет полностью восстановлен почвенный слой и местная растительность. У карьера есть вся необходимая документация, в том числе и проект рекультивации, согласно которому восстановление участка будет проходить в течение трёх лет», – рассказал он.

Со слов Сташкива, недропользователь карьера ООО «Новый регион» смог найти консенсус с представителями Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника, которые неоднозначно относились к добыче песка возле античного городища и некрополя Артезиан. Как недропользователю удалось договориться о старте добыче с местными археологами, читайте в материале «Археологи и недропользователи пошли на мировую по пескам Артезиана».

О карьерах в районе античного городища сообщил Восточно-Крым­ский историко-культу­рный музей-заповедни­к.