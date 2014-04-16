Карьер на Чегене-Салынском месторождении в Ленинском районе на этапе запуска пока ежедневно снабжает строителей «Тавриды» тысячей кубометров суглинка: всего там планируется добывать до шести тысяч кубометров песка в сутки. Корреспонденты Крыминформа побывали на объекте и стали непосредственными участниками загрузки песка в «Камазы» компании «ВАД», - передает Керчь.ФМ
Карьер займет территорию 121 га, к разработке уже готовы 8 га месторождения. На этой территории ведутся подготовительные вскрышные работы: снимается полностью верхний слой почв и складывается в отвалы, которые в дальнейшем будут использоваться при его рекультивации. Добываемые супеси (рыхлые горные породы) с нового карьера уже идут на строительство трассы «Таврида»: загрузку осуществляют одновременно два экскаватора. Всего на глазах корреспондента Крыминформа было загружено десять «Камазов».
По его словам, после запуска на полную мощность в карьере будут загружаться одновременно до десяти большегрузных машин. По окончании добычи песка, то есть через три года, начнётся рекультивация карьера, и на месте холма появится просто равнина.
Со слов Сташкива, недропользователь карьера ООО «Новый регион» смог найти консенсус с представителями Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника, которые неоднозначно относились к добыче песка возле античного городища и некрополя Артезиан. Как недропользователю удалось договориться о старте добыче с местными археологами, читайте в материале «Археологи и недропользователи пошли на мировую по пескам Артезиана».
О карьерах в районе античного городища сообщил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.