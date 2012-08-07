В Керчи водители «Нефазов» отменили остановку «Чкалова». Их ограничение касается только остановки в сторону Аршинцево, - передает Керчь.ФМ
В «Нефазах» расклеили объявления с таким текстом:
Однако, в объявлении не указали ссылку на официальный документ администрации города или транспортного отдела.
В редакцию сайта неоднократно поступали звонки с жалобами, но керчане отмечают, что водители маршруток производят высадку и посадку пассажиров на данной остановке.
После выхода публикации в редакцию обратился один из водителей «Нефазов» и сообщил, что водители к этим объявлением не имеют отношения. Мужчина уверил, что это расклеили сотрудники предприятия, на которое они работают.
Напомним, керчане путаются, как ходят маршрутки №5 и №5А
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