В Керчи водители «Нефазов» отменили остановку «Чкалова». Их ограничение касается только остановки в сторону Аршинцево, - передает Керчь.ФМ

В «Нефазах» расклеили объявления с таким текстом:

«Для обеспечения безопасности дорожного движения и пассажиров с 1.06.2017г . остановка «Чкалова» в сторону Аршинцево отменяется».

Однако, в объявлении не указали ссылку на официальный документ администрации города или транспортного отдела.

В редакцию сайта неоднократно поступали звонки с жалобами, но керчане отмечают, что водители маршруток производят высадку и посадку пассажиров на данной остановке.

«Вот уже совсем обалдели, водители «Нефазов», что это они себе выдумали. Что значит, нет остановки. Пусть сами пешком походят от остановок «Марата» и «Некрасова». Теперь это проблема какая-то. Или они хотят, чтобы люди сначала на одной маршрутке ехали больше на одну остановку, а потом пересаживались на другую в обратном направлении, чтобы попасть на «Чкалова». Куда вновь смотрит администрация?», - пожаловалась керчанка.

После выхода публикации в редакцию обратился один из водителей «Нефазов» и сообщил, что водители к этим объявлением не имеют отношения. Мужчина уверил, что это расклеили сотрудники предприятия, на которое они работают.

Напомним, керчане путаются, как ходят маршрутки №5 и №5А