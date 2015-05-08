Управления муниципального контроля напоминает о необходимости физическим и юридическим лицам, заключать договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), - передает Керчь.ФМ.

Физическим и юридическим лицам на территории общего пользования города Керчи запрещено:

- сжигать отходы производства и потребления;

- складировать отходы, образовавшиеся во время ремонта, в места временного хранения отходов, мусоросборники, на контейнерных площадках, предназначенных для хранения ТБО;

- заключать договора подряда на вывоз ТБО с организацией, не имеющей лицензии на данный вид деятельности;

В случае нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;

- на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей