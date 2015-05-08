Управления муниципального контроля напоминает о необходимости физическим и юридическим лицам, заключать договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), - передает Керчь.ФМ.
Физическим и юридическим лицам на территории общего пользования города Керчи запрещено:
- сжигать отходы производства и потребления;
- складировать отходы, образовавшиеся во время ремонта, в места временного хранения отходов, мусоросборники, на контейнерных площадках, предназначенных для хранения ТБО;
- заключать договора подряда на вывоз ТБО с организацией, не имеющей лицензии на данный вид деятельности;
В случае нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;
- на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.