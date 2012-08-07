В Керчи на улице Ленина неизвестные расклеили тротуар рекламой. Объявления из бумаги приклеили к плитке на скотч. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

«Это просто ужас, всю дорогу этими бумажками расклеили. Я предлагаю штрафовать не расклейщиков, а тех кто рекламируется так. Ведь они за это платят деньги. Дворники рекламу такую не убирают», - пожаловался керчанин.

Напомним, в Керчи расклейщики реклам убегают от администрации