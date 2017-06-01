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Требуется контрактный управляющий

В ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» требуется Контрактный управляющий. Требования: Знание ФЗ-44. Наличие Удостоверения об обучении по ФЗ-44 приветствуется. Разработка плана закупок и его своевременная публикация. Осуществление закупок, в том числе заключение контрактов. Высшее экономическое или юридическое образование. Ответственность, коммуникабельность. Режим работы с 8.00 - 17.00. По вопросам заработной платы, а также прочим вопросам звонить. Предусмотрены стимулирующие выплаты. +7 978 7105034.

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