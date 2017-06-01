В ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» требуется Контрактный управляющий.
Требования:
Знание ФЗ-44. Наличие Удостоверения об обучении по ФЗ-44 приветствуется.
Разработка плана закупок и его своевременная публикация.
Осуществление закупок, в том числе заключение контрактов.
Высшее экономическое или юридическое образование.
Ответственность, коммуникабельность.
Режим работы с 8.00 - 17.00. По вопросам заработной платы, а также прочим вопросам звонить.
Предусмотрены стимулирующие выплаты.
+7 978 7105034.