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Стоимость тура на человека в рублях:

2 дня – от 2 840 руб. 3 дня – от 4 230 руб. 4 дня – от 5 763 руб.

5 дней – от 7 696 руб. 6 дней – от 9 021 руб. 7 дней – от 10 325 руб.

В стоимость тура входит: проживание в гостинице, завтраки, сопровождение группы гидом-экскурсоводом, входные билеты в музеи в соответствии с программой, транспортное обслуживание по программе.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ ИЗ КРЫМА

Экскурсионный тур в Сочи и Абхазию "Олимпийский Сочи"

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей

Даты туров: 26.06; 10.07; 17.07; 24.07; 21.07; 28.07…

Стоимость: от 10 800 руб.

Экскурсионный тур "Кавказский экспресс"

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

Даты туров: 10.07; 14.08; 11.09…

Стоимость: от 15 500 руб.

Экскурсионный тур "Легенды Пятигорья"

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

Даты туров: 26.06; 31.07; 28.08; 25.09…

Стоимость: от 15 500 руб.

Экскурсионный тур "Золотое кольцо России"

Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 01.07; 29.07; 19.08; 02.09…

Стоимость: от 24 000 руб.

Экскурсионный тур "Великолепная семерка"

Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (2-а ночных переезда)

Даты туров: 24.06; 26.08; 23.09

Стоимость: от 30 500 руб.

Экскурсионный тур "Две столицы"

Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 24.06; 22.07; 19.08; 16.09

Стоимость: от 31 200 руб.

Экскурсионный тур "Сказочная Адыгея"

Продолжительность: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 17.07; 21.08; 18.09; 09.10

Стоимость: от 12 000 руб.

Экскурсионный тур "Столицы Кавказа"

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 01.08; 09.09; 07.10

Стоимость: от 16 800 руб.

Бронирование номеров в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Еще больше туров на сайте: www.turist-vem.ru

Наш офис находится по адресу: г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69

Тел.: (36561) 4-28-42, 2-22-65, +7978 094 2613, +7(918) 390-74-25

Наш сайт: http://www.turist-vem.ru

E-mail : [email protected]

Ждем Вас в нашем офисе с понедельника по пятницу 09:00 – 18:00, суббота 10:00 – 16:00