Министерство экологии и природных ресурсов Крыма отчиталось об установке стендов с информацией о бесплатном проходе на все подведомственные особо охраняемые природные территории. Об этом сообщили Крыминформу, - передает Керчь.ФМ

«С 16 июня при входе на ООПТ на информационных стендах и отдельно стоящих аншлагах размещена информация о свободном проходе на территории», – сообщили в пресс-службе и подчеркнули, что плата может взиматься только за услуги, предоставляемые государственными учреждениями на ООПТ.

Напомним, за проход к крымским достопримечательностям у туристов просят денег. Вход в заповедники Крыма стал платным. Туристы жалуются на самоуправство инспекторов минприроды в заповедниках Крыма. В День России крымские заповедники приняли более 3-х тысяч туристов.