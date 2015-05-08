Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председательствующий в экспертном совете по туризму при комитете СФ по социальной политике, Игорь Фомин предложил провести парламентские слушания по законопроекту об эксперименте с курортным сбором. Чтобы высказаться смогли все заинтересованные стороны. Об этом он сообщил Крыминформу, - передает Керчь.ФМ

«Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает провести парламентские слушания, обсудить содержательную часть законопроекта со всеми заинтересованными лицами – представителями туристической отрасли, субъектов РФ, общественных организаций», – сказал Фомин.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора.