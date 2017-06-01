Пресс-служба администрации Керчи сообщила, что процесс реорганизации ГБУЗ РК «Керченская городская больница» приостановлен, - передает Керчь.ФМ. Ранее эту больницу хотели присоединить к больнице им. Пирогова.

«На недавнем заседании Общественного совета города было принято решение обратиться в Министерство здравоохранения Республики Крым с настойчивой просьбой сохранить в городе Керчи «Городскую детскую больницу» как самостоятельное учреждение», - пишет ведомство.

В результате, председатель Общественного совета города Галина Мазилова сообщила, что был найден контакт и решение вопроса с Министерством.

По сообщению пресс-службы, больница обслуживает 12 876 детей, 10 школ и 10 дошкольных учреждений.