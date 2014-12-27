В Керчи, в ночь с 17 на 18 июня, в одном из подъездов дома № 35 по улице Свердлова в квартиру по ливневой канализации пытался влезть вор. Об этом Керчь.ФМ рассказали читатели сайта.

Попасть в квартиру мужчина не успел, так как его увидела девушка и сразу закричала. В этот момент во дворе проходили ребята, которые затем поймали, предположительно, вора.

На место вызывали полицию. Редакция Керчь.ФМ направила информационный запрос по данному поводу.