В Керчи, в ночь с 17 на 18 июня, в одном из подъездов дома № 35 по улице Свердлова в квартиру по ливневой канализации пытался влезть вор. Об этом Керчь.ФМ рассказали читатели сайта.
Попасть в квартиру мужчина не успел, так как его увидела девушка и сразу закричала. В этот момент во дворе проходили ребята, которые затем поймали, предположительно, вора.
На место вызывали полицию. Редакция Керчь.ФМ направила информационный запрос по данному поводу.
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