В Крыму, в течение суток 19 июня, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Как сообщает «SINOPTIK», в Керчи сегодня будет облачная погода, но без осадков.
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В Крыму, в течение суток 19 июня, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Как сообщает «SINOPTIK», в Керчи сегодня будет облачная погода, но без осадков.
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