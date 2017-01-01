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В Керчи назвали победителей фестиваля «Боспорские агоны»

В Керчи прошел международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Рок-опера «Орфей и Эвридика» Государственного академического музыкального театра Республики Крым завоевала Гран-при XVIII. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Крыма, - передает Керчь.ФМ Конкурсную программу фестиваля оценивало компетентное жюри, которое возглавил народный артист России Александр Голобородько. Также, отметили античную музыкальную трагедию «Троянки», которую показали в рамках фестиваля «Боспорские агоны», но она не была заявлена, как конкурсный спектакль. Дипломом «За сохранение традиций древнегреческого театра на русском языке» наградили режиссера спектакля Ангелоса Сидератоса. Фестиваль проводили Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Республики Крым. Организатором фестиваля выступает ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». В театральном конкурсе принимали участие профессиональные коллективы из Симферополя, Севастополя, Москвы, Элисты, Атырау. Фото: пресс-служба

Служба новостей Керчь.ФМ

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