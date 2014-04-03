В Керчи в администрацию города обратились жители дома № 115 по улице Островского. Они рассказали, что из-за забитой канализационной трубы в их дворе растекается канализационная вода.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

На место аварии выехали работники керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма». Они прочистили канализационную трубу и установили причину возникновения засорения.

«Канализация систематически забивается из-за разрушения самого колодца. На место выехали также сотрудники управлений муниципального контроля и жилищно-коммунального хозяйства. Совместно с керченским водоканалом было принято решение провести работы по восстановлению колодца. Установлен недельный срок», - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба