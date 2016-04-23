В Керчи 27 июня с 11.00 до 13.00 часов и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главного судебного пристава Республики Крым Чудновец Юрий Викторович, Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лубина Людмила Евгеньевна, прокурор города Керчи Травкин Андрей Александрович проведут личный прием граждан в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по г. Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Цель мероприятия: оказание гражданам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по данным вопросам

Место проведения: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. №102 (администрация города Керчи).

Запись на прием осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00:

По вопросам, входящим в компетенцию Управления ФССП по Республике Крым по тел. (3652) 549-180;

По вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного по правам человека в Республике Крым по тел. (3652) 60-17-04.

При себе иметь документ удостоверяющий личность.