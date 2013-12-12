В Керчи 20 июня, на обочинах дорог, по улице Свердлова начали косить траву. Работы проходят в районе остановок «Босфорский» и «Военкомат», - передает Керчь.ФМ.
Кроме этого, сегодня, 20 июня, с помощью спецтехники мыли улицу Ленина.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи 20 июня, на обочинах дорог, по улице Свердлова начали косить траву. Работы проходят в районе остановок «Босфорский» и «Военкомат», - передает Керчь.ФМ.
Кроме этого, сегодня, 20 июня, с помощью спецтехники мыли улицу Ленина.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.