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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на улице Свердлова косили траву

В Керчи 20 июня, на обочинах дорог, по улице Свердлова начали косить траву. Работы проходят в районе остановок «Босфорский» и «Военкомат», - передает Керчь.ФМ. Кроме этого, сегодня, 20 июня, с помощью спецтехники мыли улицу Ленина.

Служба новостей Керчь.ФМ

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