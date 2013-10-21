Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» изымает земельные участки и объекты недвижимого имущества на Цементной Слободке. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте Росавтодора, - передает Керчь.ФМ.

«Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки и объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению», - говорится в распоряжении.

Согласно приложению к распоряжению, изъятию подлежат шесть земельных участков и расположенные на них многоквартирные дома №40, 42, 44-44А, 45А, 45В и 48.

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