В редакцию Керчь.ФМ обратилась семья парня, который погиб в аварии 18 октября 2016 года в Ленинском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, в тот вечер автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате, 20-летний парень погиб.

На данный момент, по словам родственников парня, идет следствие. Для его продолжения правоохранителям необходимо провести следственный эксперимент, для которого нужен автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200».

Они также сообщили, что топливные расходы следствие берет на себя.

«Пожалуйста, помогите найти такое авто. тел.+79787838390», - написали керчане