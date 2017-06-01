В понедельник, 19 июня, симферопольские чиновники стали свидетелями необычной картины.

Как передает корреспондент портала «Сейчас в Крыму», прямо у здания Симферопольского горсовета мужчина без определенного места жительства забрался на фонарный стол. Но на этом он не остановился и стал раздеваться, покачиваясь на столбе. На видео попала только часть «представления», - передает Керчь.ФМ

Остается только догадываться, была ли это акция протеста против неэффективной работы симферопольских чиновников, либо просто необычный перфоманс.

Фото: скриншот из видео