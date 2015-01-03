В Керчи мужчина, который пытался влезть по ливневой канализации через окно в чужую квартиру, подозревается в совершении ряда имущественных преступлений на территории Крыма. Об этом Керчь.ФМ сообщили в ответе на информационный запрос пресс-служба полиции Керчи.

Полиция подтвердила информацию о попытке кражи и то, что вора изначально задержали очевидцы происшествия. Они и передали мужчину сотрудникам полиции.

Кроме того, оказалось, задержанный причастен к краже денежных средств из терминала, а также краже велосипеда у местного жителя.

В настоящее время подозреваемого передали в отдел полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю.

Следственный отдел ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по данным фактам возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до пяти лет лишения свободы.

Задержанному избрана мера пресечения- содержание под стражей.

Напомним, недавно в Керчи поймали еще одного квартирного вора

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