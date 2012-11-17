Совет министров Республики Крым ликвидировал государственное унитарное предприятие «Лоцман-Крым» из-за его убыточности. Соответствующее решение приняли на заседании крымского правительства. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Проект распоряжения Совмина Крыма о ликвидации ГУП РК «Лоцман-Крым» подготовлен в связи с тем, что данное предприятие является убыточным, и с целью недопущения нарушения обязательств перед кредиторами и бюджетными фондами», – пояснил министр транспорта республики Анатолий Волков.

Из текста распоряжения следует, что госпредприятие накопило кредиторскую задолженность в размере 5,2 млн руб. Долги планируется погасить за счёт средств, полученных от реализации имущества и основных средств в процессе ликвидации госпредприятия.

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