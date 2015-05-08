Подготовка Крыма к отопительному сезону 2017-2018 годов обойдется примерно в миллиард рублей, 70% из которых – это собственные средства коммунальных предприятий. Об этом Крыминформу на заседании Совета министров РК сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов, - передает Керчь.ФМ.

«Касаемо объемов денежных средств, которые мы в этом году тратим на подготовку к отопительному сезону, – это порядка миллиарда рублей. Из республиканского бюджета – 310 млн рублей, и предприятия тратят собственные деньги за счет собственной прибыли – порядка 700 млн рублей», – сообщил он.

Напомним, некоторые керчане возмущены, что отопление и капремонт внесли в единую квитанцию