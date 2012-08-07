Мобильная связь в крупных городах Крыма улучшится после запуска сети LTE. Соответствующее заявление сделал на заседании Совета министров Республики Крым вице-премьер – министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Я надеюсь, что те проблемы, которые есть в крупных городах, исчезнут после получения разрешения на использование частот и начала работы базовых станций (LTE). Качество связи значительно улучшится», – считает министр.

Полонский сообщил, что в Крыму действуют 1054 базовые станции, работающие в формате 2G, 1055 станций – в формате 3G.

«Кроме того, в эфире уже 65 базовых станций, работающих в формате LTE (4G). Также смонтировано еще 90 базовых станций, которые будут работать в формате LTE. Все заявки на получение разрешительных документов были поданы еще 14 декабря 2016 года. Базовые станции смонтированы, готовы к работе, и мы ожидаем от Роскомнадзора разрешение на использование частот. Как только (документы) придут, еще 90 станций будет запущено», – добавил он.

Напомним, керчане продолжают жаловаться на качество мобильной связи