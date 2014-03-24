В Крыму в последнее время участились случаи незаконного использования средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба ПФР Крыма, - передает Керчь.ФМ

Мошенники предлагают гражданам свои сомнительные услуги по быстрому обналичиванию «материнских» денег, ссылаясь при этом на ПФР.

«В связи с этим, региональное Отделение Пенсионного фонда РФ в очередной раз призывает владельцев сертификатов быть бдительными и не поддаваться на заманчивые обещания не вызывающих доверия фирм», - пишет пресс-служба.

В соответствии с действующим законодательством средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на реабилитацию детей-инвалидов, на накопительную пенсию мамы.

«Следует помнить, что все сомнительные операции по обналичиванию средств материнского капитала имеют криминальную основу, а владельцы сертификатов, согласившиеся на подобные сделки, также будут признаны соучастниками мошенничества. Очень велик риск, став клиентом мошенников, не только не получить кредитные (заемные) средства, но и лишиться самого материнского капитала. Будьте бдительны в отношении фирм, предлагающих обналичить материнский капитал! Подобная юридическая «помощь» – это новый вид мошенничества. Ступив на этот путь, вы рискуете не только потерять часть своих средств, но и оказаться соучастником преступления, со всеми вытекающими из этого противоправного факта последствиями.

Не отдавайте незнакомым людям сертификат на материнский капитал! Не оформляйте генеральную доверенность на право его эксплуатации! Деньги, предназначенные для ваших детей, в таких случаях могут стать лёгкой добычей мошенников. Если вам предлагают обналичить материнский капитал, немедленно обращайтесь в прокуратуру, в органы внутренних дел!»