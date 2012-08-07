Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Крыму с начала года около 20 раз пытались дать взятку. Об этом сообщили Крыминформу в пресс-службе крымского Погрануправления, - передает Керчь.ФМ

«С начала 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресечено порядка 20 попыток склонения должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года эта цифра значительно снизилась», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, более половины попыток подкупа произошли на наиболее загруженном многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой». Чаще всего дать взятку пытались за упрощение процедуры осмотра автомобиля, разрешение пересечь границу по недействительному документу и в знак благодарности.

«По всем сообщениям о попытках склонения должностных лиц к противоправной деятельности проведены дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых действия военнослужащих признаны соответствующими требованиям нормативных документов ФСБ России в сфере противодействия коррупции», – добавили в пресс-службе.

Большинство сотрудников, отказавшихся от взятки, поощрены руководством Погрануправления.

Напомним, мужчина пытался ввезти в Крым крупную партию амфетамина