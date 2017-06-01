С 1 июля 2017 года, все хозяйствующие субъекты, которые в настоящее время применяют ККТ, уже обязаны применять технику, соответствующую новым требованиям. Об этом сообщает пресс-служба налоговой, - передает Керчь.ФМ

У предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ, переход на новый порядок становится обязательным с 1 июля 2018 года.

Пресс-служба обращает внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наличные расчеты и применяющих ККТ старого образца:

« Призываем Вас в кратчайшие сроки провести работу по переходу на применение онлайн-касс! До обязательного перехода на онлайн-кассы осталось меньше двух недель!»