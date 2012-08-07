В Керчи в муниципальном архиве города появился новый современный планетарный сканер. Таким современным аппаратом в Крыму обладает только Керчь. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

По его словам, новая техника позволила начать оцифровку архивных документов и приступить к созданию электронной базы. Данный аппарат обеспечивает высокое качество изображений при самых сложных условиях съемки.

На сегодняшний день в архиве хранится почти 73 тысячи дел

Фото: соцсети